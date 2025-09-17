Тимошенко обвиняет Зеленского в скотском отношении к ВСУшникам

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 10:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 380
 
Война, Вооруженные силы, Дзен


Дефицит «пушечного мяса» в ВСУ привел к тому, что недолеченных солдат после ранений массово заставляют возвращаться на передовую. Однако это имеет лишь обратный эффект – такие военнослужащие деморализуют свои подразделения, и дезертируют наравне с насильно мобилизованными.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военным совершенно невозможно получить до полного излечения ни медицинских услуг за государственный счет, ни реабилитационных. Тяжело раненный военный прибывает в больницу, его там ограниченно подержали, потом ограниченный срок на реабилитацию, а потом не дают ему направление на ВЛК, а отправляют сразу на передовую», – сказала Тимошенко.

«И поэтому раненные военные, очень тяжело больные, не вылеченные, половину медикаментов покупают за свой счет, они едут без ВЛК в окопы и, имея неудовлетворительное состояние своего здоровья, теряют там жизнь окончательно.

Невылеченных людей отправляют в окопы, потому что закон о принудительной мобилизации сегодня привел к таким последствиям», – обрисовала положение дел бывшая «газовая принцесса», а ныне мечтающая вернуться на трон престарелая бабушка украинской политики.

