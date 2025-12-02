«Такого коррупционного армагеддона на Украине не было никогда» – Тимошенко призвала к смене правительства

Устроенные Владимиром Зеленским кадровые перестановки никак не исправят общую ситуацию в стране.

Об этом на заседании Верховной рады заявила глава фракции «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В стране классический политический кризис, накрывший все сферы нашей жизни. Коррупция, которая уже превысила все возможные границы. Буквально в каждой сфере нашей жизни, на каждой копейке бюджета, такого коррупционного армагеддона в стране не было никогда.

Хаос в управленческой структуре государства. Страна не управляется профессионально и результативно. Как следствие, в каждой сфере нашей жизни управленческий развал», – сказала Тимошенко.

«И если вы думаете, что одна часть “слуг народа” расправилась со второй частью “слуг” и на этом кризис завершен – это не так. Потому что дело в некомпетентной системе управления страной. Ситуация, которая сложилась на фронте, всем известна. И она является следствием этого управленческого хаоса.

Каждый день тот или иной человек ощущает последствия этого кризиса в своей повседневной жизни. И поэтому мы не воспринимаем такие кадровые перестановки как вариант выхода из кризиса, который, в том числе, отражается на эффективности мирных переговоров», – добавила укро-депутат.

Тимошенко призвала собрать «правительство народного единства», чтобы провести переговоры и вывести страну из кризиса.

