Свободная продажа гладкоствола приведёт к появлению вооружённых банд мигрантов – генерал
Свободная продажа оружия может оказаться очень опасной для России.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На третьем Всероссийском оружейном форуме гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников предложил легализовать российский рынок оружия, смягчить требования к владельцам, а также ввести в обращение для гражданской самообороны пистолеты», – попросил прокомментировать ведущий.
Ворожцов напомнил, что в России любой гражданин, не имеющий соответствующих отклонений, может стать владельцем охотничьего оружия.
«Речь идёт об одном очень опасном явлении – свободной продаже гладкоствола. В своё время в Госдуме несколько лоббистов с тем же выступали.
Но какие дополнительные полномочия сотрудникам полиции вы готовы дать в случае принятия такого решения? В США сотрудник полиции имеет право применить оружие в отношении лица, которое проявило даже видимость неподчинения.
Если вы даёте право введения в оборот боевого гладкоствола, в первую очередь вы должны и предоставить полиции право открывать огонь при первом подозрении. Напомню, что больше всего в мире полиция убивает людей в США – несколько тысяч человек ежегодно. Причём, только полицейскими, без учёта других федеральных служб», – сказал генерал.
«Надо в целом просчитывать последствия для страны. Кого вы будете вооружать? У нас стареющая страна, вы старикам дадите это оружие?
Недавно мой коллега ходил за продлением справки на хранение оружия. А там большая очередь, и в ней – ни одного хоть немного похожего коренного москвича. Все – недавно получившие гражданство РФ. Вот, кого мы собираемся вооружить.
Такие вопросы должны ставить в том числе товарищи из «Калашникова», бизнес-процессы не должны затмевать некоторые вопросы», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: