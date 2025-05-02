США предложили Украине и России провести новую границу по линии фронта – Бондаренко
В российской и украинской конституциях будут фигурировать новые территории России.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады бывшего боевика запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Игоря Мосийчука заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт утверждает, что РФ предлагает допустить США к управлению Запорожской атомной станцией, но при том, что она останется на подконтрольной Москве территории.
«На самом деле, Соединенные Штаты сегодня пытаются продавить в ходе переговоров, в ходе разного рода встреч, именно то, чтобы была проведена демаркационная линия по линии боестолкновения. Плюс-минус, условно говоря, где-то какие-то моменты можно выровнять, некоторые моменты где-то, скажем, выторговать, но в целом, плюс-минус, остается такая территория.
Украина, в принципе, уже начинает обсуждать вопрос даже нового административного деления, чтобы некоторые куски объединять, условно говоря, часть Донецкой области с Запорожской областью или с Днепропетровской объединить и так далее», – сказал политолог.
Он добавил, что США неоднократно предлагали Москве, чтобы лишь подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей считались российскими.
«В Конституции не указаны границы области, в Конституции не указано, какой является территория, которая вошла в состав Российской Федерации. Что касается Украины, Украина будет тогда, таким образом, иметь Запорожскую область Украины и Херсонскую область Украины. И, соответственно, мне это подтверждают некоторые и дипломаты, и политологи. Они говорят о том, что и Россия тоже начинает обсуждать теорию двух оккупированных зон. То есть Россия будет считать, что Херсонская, Запорожская и Донецкая области, которые входят в состав Украины, – это оккупированные Украиной территорией», – заявил Бондаренко.
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