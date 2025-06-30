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Значительные силы ВС РФ на Покровском (Красноармейском) направлении брошены к переднему краю, на некоторых участках наступающие превосходят ВСУ в несколько раз.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Виктор Трегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ситуация, когда вражеских войск действительно на некоторых направлениях больше в разы. Но это логично, поскольку они действительно готовились к летнему прорыву, к летней кампании, и Покровское и Новопавловское направления являются наиболее основными в этой кампании. Да, там большая мощь, но она, кстати, там была всегда», – сказал ВСУшник.

По его словам, у ВС РФ там всегда было собрано более 100 тысяч, но теперь они выдвинулись ближе к переднему краю.