«Спешите вступить» – Залужный во Львове рекламирует британский военный блок без американцев

Украинскому руководству нужно срочно ехать в Лондон и упрашивать британцев принять их в Объединённые экспедиционные силы (JEF).

Об этом на выступлении перед львовскими студентами заявил экс-главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятнее всего, что именно вступление в новую архитектуру европейской безопасности [дало бы Украине гарантии безопасности], но эту архитектуру еще надо построить. Вот это бы принесло пользу. И тут, кстати, очень полезно упомянуть JEF (возглавляемый Британией военный блок из стран Северной Европы и Балтии – прим.)

Но есть две проблемы, которые мешают Украине присоединиться к JEF. Первая проблема прежде всего в Британии, потому что ей дополнительные проблемы не нужны, потому что в Британии армии нет. Есть маршалы, есть адмиралы, а армии нет. Она не готова еще воевать. И не понятно, сколько им нужно времени для того, чтобы построить эту армию.

Вот проблема номер один – Британия. Конечно, дипломатично мы получаем ответ о том, что Украина не является страной Северо-западной Европы. Они объединяются вокруг Северного моря, скажем так», – сказал Залужный.