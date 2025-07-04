Штатам похрен, что нам хана – украинский командир
Соединенным Штатам безразлично, что украинская сторона постоянно жалуется и шантажирует тем, что без их поддержки может проиграть.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший командир снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не работает у них в голове так, когда вы приезжаете, рассказываете, как у вас все плохо, дайте. У них работает по-другому мозг. «У нас есть немножко, мы из этого немножко взяли 90 процентов, вложились, условно говоря, в ВПК, сделали это, смогли доказать это, сделали это, готовы это масштабировать в два раза, но нам нужно масштабировать в десять раз, вот эту разницу помогите, но даже если вы не поможете, мы будем с тем, что мы масштабируем».
И когда это уже не «дайте, иначе мы завтра все умрем или сегодня», а когда они видят, что мы со своих карманов все достаем последнее, вкладываемся, делаем, что у нас очень быстро идёт ход от изобретения чего-то до кодификации, тогда они готовы вкладываться в это всё. По-другому не будет работать. Поэтому вот эта вот игра в бедного родственника по всему миру «дайте, иначе нам хана». Да им похрен, что нам хана, по большому счёту», – заявил Прошинский.
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