Севастопольский Боднарашик получил 14 лет колонии за работу на врага

Виктор Орлов.  
22.08.2025 15:47
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 69
 
Госизмена, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


14 лет колонии получил 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик за госизмену – работу на разведку ВСУ.

С января по октябрь 2023 года он по своей инициативе «сливал» через Интернет противнику фото и координаты российских воинских частей и техники (систем ПВО), сообщили «ПолитНавигатору» в городской прокуратуре.

Преступную деятельность предателя пресекли сотрудники ФСБ.

«Инициативно вышел на связь с украинской стороной через телеграм-канал, используемый иностранными спецслужбами для сбора разведывательных данных, куда переслал видео работы объекта противовоздушной обороны. В дальнейшем мужчине был назначен куратор, по заданию которого он осуществил фотофиксацию объектов ПВО с указанием координат их мест расположения. Эти данные, а также сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО он передавал при помощи интернет-мессенджера для последующего использования в интересах украинской разведки», – уточняют в спецслужбе.

Помимо срока в колонии, осужденный получил штраф в 200 тысяч рублей.

