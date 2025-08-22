Севастопольский Боднарашик получил 14 лет колонии за работу на врага

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

14 лет колонии получил 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик за госизмену – работу на разведку ВСУ.

С января по октябрь 2023 года он по своей инициативе «сливал» через Интернет противнику фото и координаты российских воинских частей и техники (систем ПВО), сообщили «ПолитНавигатору» в городской прокуратуре.

Преступную деятельность предателя пресекли сотрудники ФСБ.

«Инициативно вышел на связь с украинской стороной через телеграм-канал, используемый иностранными спецслужбами для сбора разведывательных данных, куда переслал видео работы объекта противовоздушной обороны. В дальнейшем мужчине был назначен куратор, по заданию которого он осуществил фотофиксацию объектов ПВО с указанием координат их мест расположения. Эти данные, а также сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО он передавал при помощи интернет-мессенджера для последующего использования в интересах украинской разведки», – уточняют в спецслужбе.

Помимо срока в колонии, осужденный получил штраф в 200 тысяч рублей.