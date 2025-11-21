Рекордная застройка Крыма: какие будут последствия

В Крыму ежегодно в эксплуатацию вводится по 1,2 млн м² жилья. При этом регион остаётся самым низкообеспеченным по количеству квадратных метров на одного жителя: если в целом по России показатель превышает 29 м², то в Крыму в среднем он ниже 22 м², и то – за счёт сельской местности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Симферополь в рейтинге российских городов занимает последнее место по обеспеченности жильём – менее 19 м² на человека. За 10 лет этот показатель вырос на 4 м², но такими темпами к 2030 году с общероссийскими показателями региону не сравняться.

«Несмотря на массовое строительство, Крым по-прежнему занимает последнее место в рейтинге регионов по доступности жилья. И по аренде Крым входит в пятёрку аутсайдеров с самыми дорогими квадратными метрами, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Но у нас зарплаты другие! У нас низкая платёжеспособность населения, которая, конечно же, влияет на доступность жилья», – подчёркивает социолог Наталья Киселёва.

По её словам, в Краснодарском крае показатели обеспеченности жильём значительно выше, как и в соседнем Севастополе. Поэтому речь идёт о разнице в заработках крымчан и жителей других регионов ЮФО.

«Специалисты подтверждают, что квартиры в новостройках Крыма покупают не крымчане, а жители материковой России, и чаще всего, чтобы использовать как «летнюю дачу», – отмечает эксперт.

С такой же целью приобретают апартаменты в строящихся прибрежных комплексах. И здесь кроется опасность многократного увеличения нагрузки на инженерную инфраструктуру в летний период, когда потребление электроэнергии, воды и выработка отходов вырастает в разы.

«Если на сегодняшний день у нас есть чем компенсировать потребляемые водные ресурсы, то при планируемой широкой застройке по всей территории Крыма, особенно зоны ЮБК, каким образом планируется компенсировать будущие водоотборы? И второе, что очень важно, как влияет наша урбанизирующая деятельность на формирование водных притоков в водохранилища. Потому что массовое строительство оказывает влияние на водные притоки, и климат становится жёстче», – указывает директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Все эти изменения необходимо, с одной стороны, изучать, а с другой — прогнозировать и внедрять управленческие решения до того, как застройка приведёт к разрушению существующей системы водоприёмников и притоков: все бетонные поверхности и асфальтовое покрытие увеличивают температуру воздуха, и горячие восходящие потоки становятся препятствием для дождевых облаков.

«Мы можем просто недополучить ту воду, на которую мы рассчитываем. Открутить назад будет крайне тяжело. Это в любом случае займёт время и потребует серьёзных капиталовложений. Поэтому во всех управленческих решениях, рассчитывая доход бюджета от раздачи земель под застройку, надо понимать, к каким экологическим и экономическим последствиям это приведёт», — уверен эксперт.

Рано или поздно придётся учитывать географические условия в градостроительной политике, поскольку измерять обеспеченность жильём только лишь квадратными метрами — тупиковый путь. Так считает доцент КФУ, географ Сергей Киселёв.

«В Крыму слишком ценная окружающая среда, чтобы так безобразно, как сегодня, к ней относиться. Во многих странах мира, и до нас это доберётся, бывшие жилые комплексы сносят или перестраивают, учитывая природные особенности. Когда у нас горы закроются многоэтажками, зачем будет ехать в Крым? Мы должны с величайшей бережностью к природе и очень разумно относиться к любым проектам», — считает он.