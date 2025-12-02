Нужно благодарить «партнёра» за сам выбор, вне зависимости от размера оказанной Киеву «допомоги».

Об этом заявил просроченный Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Ирландии Микалом Мартином пресс-конференции в Дублине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ирландский премьер объявил о поддержке Украины «так долго, как это будет нужно».

«На сегодня Ирландия передала более 340 млн.евро финансовой поддержки. Рад объявить, что мы предоставим ещё 100 млн. на нелетальную военную помощь и 25 на то, чтобы помочь Украине поддержать свою энергосистему», – добавил Мартин.

Однако под конец встречи от представителей СМИ Зеленского попросили прокомментировать решение ирландского правительства уменьшить количество гарантий на проживание украинским беженцам.

«Обеспокоены ли вы, что поддержка ирландского правительства украинских беженцев не такая сильная, как была когда-то?», – спросила журналистка.

«Ирландия помогала украинцам, которые остались на Украине, и тем, которые в Ирландии. И мы за это благодарны. Я был так воспитан, что я не могу критиковать за помощь – она увеличивается или она уменьшается, мы должны быть благодарны.

Поэтому мы благодарны за ваш выбор. Вопрос не в размере помощи, вопрос в выборе», – изрёк Зеленский.