Пытаясь разжечь «народную войну», Зе-режим обрекает украинцев на зимний кошмар
Киевский режим сознательно провоцирует Россию на удары по своей энергетической инфраструктуре.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт говорит, что многие украинцы прекрасно понимают: российские удары – это не террор мирного населения, как со стороны Израиля в Газе, и в основном «направлены куда надо».
«А Киеву нужна народная война. Поэтому они будут максимально провоцировать российскую сторону на то, чтобы была вышиблена именно гражданская инфраструктура», – сказал политолог, имея в виду удары по российским НПЗ.
Он обратил внимание на тенденцию роста числа «Гераней» единовременно атакующих Украину.
«Я не исключаю, что эта война горючки перейдет в энергетическую войну. И, может быть, этот сезон будет очень и очень тяжелым для жителей пост-Украины», – предупреждает Уралов.
