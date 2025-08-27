«Пятиклассник» Трамп без ума от «хулигана» Путина – иноагент Каспаров

Елена Острякова.  
27.08.2025 16:14
Бывший шахматист, а теперь иноагент Гарри Каспаров считает, что президент США Дональд Трамп восхищенно «пресмыкается» перед своим российским коллегой Владимиром Путиным, и его поведение на Аляске было «позорным».

Об этом он заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постоянно доносятся отзвуки из Вашингтона, что за кулисами ведутся переговоры о каких-то сделках. Даже если мы выведем за скобки информацию о том, что он давно был на крючке у КГБ, он психологически зависим. Это как пятиклассник – и глава местной шпаны дворовой. Пятиклассник чувствует себя зависимым, ему хочется быть таким же.

Трамп абсолютно тает, как только появляется Путин. Да и другие диктаторы у него вызывают пиетет, но Путин на особом месте. Могу предположить, что это не только психологическая зависимость», – вещал Каспаров.

Он предположил, что под влиянием Путина Трамп может даже сломать конституционную систему в США.

