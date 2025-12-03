Путин дал предельно внятный ответ на попытки давления – Бортник

США пытаются убедить Россию, что Украина когда-то якобы готова пойти на компромиссы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Украина пыталась создать видимость для США, что она готова найти компромиссы. США сделали вид, что они поверили в это дело. Сейчас будут тестировать российскую позицию, насколько Россию можно убедить в том, что Украина потенциально когда-то может согласиться на эти компромиссы, с одной стороны, и насколько можно будет надавить на Москву сейчас. Может быть, Москва согласится на какие-то уступки, это тоже стратегические уступки, но это маловероятно», – сказал укро-эксперт.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин, осознавая попытки давления, дал свой ответ.

«Собрал Генштаб и говорит: «Мы взяли Волчанск, мы взяли Покровск, нам нужна зона безопасности. Да мы выигрываем войну. Вы не можете от нас ничего требовать».

Каждый раз перед встречей или принятием каких-то важных политических решений в американо-российских отношениях – Россия собирает заседание Генштаба или Совета национальной безопасности», – отметил Бортник.