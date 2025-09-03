«Помогает России обходить санкции!»: Азербайджан публично стучит на Армению и требует от Запада принять меры

Елена Острякова.  
03.09.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 236
 
Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


После введения масштабных международных санкций против России в связи с военными действиями на Украине, внешнеторговый оборот Армении вырос более, чем в 4 раза, с 7 млрд долларов до 30.

Об этом председатель азербайджанского общественного объединения по международным экономическим исследованиям «Экономикс» Фикрет Юсифов заявил на специальном брифинге в Баку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Анализ официальной статистики показывает: если в 2021 году Армения завозила драгоценные камни и металлы на 248 млн долларов, в 2024 – уже на 7,4 млрд. В 30 раз больше! Страна, которая потерпела тяжелое поражение в 44-дневной войне, население которой столкнулось с серьезными социально-экономическими проблемами, вдруг начинает импортировать ювелирные изделия и драгоценности в объемах, многократно превышающих потребности внутреннего рынка.

Это явно свидетельствует о проведении тайных операций международного масштаба!», – вещал Юсифов.

По его данным, армянский ВВП за три года увеличился с 12,6 млрд до 25,7 млрд долларов, а госбюджет с 4 млрд до 6,7 млрд долларов. В стране появилось много компаний, зарегистрированных на российских бизнесменов. Юсифов подозревает, что они занимаются скрытым реэкспортом. Таким образом, Армения якобы обеспечивает России доступ к товарам, необходимым для войны на Украине.

«Россия, стремясь обойти санкции, использует Армению как инструмент. Но почему на это закрывает глаза ЕС, особенно Франция», – негодовал Юсифов.

Азербайджанские власти обратились к западным организациям, курирующим санкции, с призывом проверить экспортно-импортные операции Армении.

Метки: , ,

