Полторы сотни дронов атаковали украинский порт и производства

Олег Кравцов.  
02.09.2025 08:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 156
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ночью российские дроны атаковали Украину. Удары наносились по Киевской, Одесской, Сумской областям.

П данным Воздушных сил ВСУ, всего в атаке было задействовано 150 дронов.

«Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях», – говорится в сообщении.

В Одесской области поражена портовая инфраструктура.

«В ночь на 2 сентября враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района», сообщила администрация Измаила.

Многочисленные взрывы звучали ночью в Белой Церкви на Киевщине. Прилеты подтвердил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, кроме выбитых окон в жилых домах, возникли пожары на производственных объектах. Какие именно производственные помещения поражены, он не уточняет.

ГосЧС Украины публикует кадры пожара, на которых видно разрушенное предприятие.

Кроме того, ночью в результате удара вспыхнул пожар в Сумах. Местный гауляйтер проинформировал, что поражены некие нежилые помещения – возможно, речь идет о складах.

