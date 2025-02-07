Старая Европа, прежде всего, Германия, планировали ликвидировать независимость балтийских стран и Польши.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил бывший член польского Сейма Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На самом деле, имеем дело с конфликтом, который планировался как Третья мировая война. Суть этой войны – выдворить Соединенные Штаты из Европы, это совместное «танго» Старой Европы с Путиным, это конфликт, который был нацелен на ликвидацию независимости стран Центральной Европы, суверенитета таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, Польша. И просто сговор, в котором Старая Европа, прежде всего Германия, говорим про постройку «Северных потоков» вопреки крикам стран Центральной Европы, что это – подготовка к войне, ликвидация собственной армии в Германии.

Аудит с декабря 21-го года показал, что армии в Германии нет, из 16 бригад осталось 4, которые не способны воевать. Говорим про слияние элит Германии, Австрии, России, про момент, когда немцы требовали, чтобы американцы убирались из Европы.

Ликвидация ядерной энергетики – это создание спроса под русский газ, который в итоге оказался самым чистым горючим на земле. Потому что Европейский союз признавал его самым чистым, самым экологическим. Зависимость от русского газа была такой высокой, что никогда в истории Россия не получала столько денег, как после того, как началась война и ввели санкции. Получается, что на самом деле, это – большой сговор, который намечен на уничтожение суверенитета», – заявил Кульпа.