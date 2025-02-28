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Рассматривая варианты предоставления гарантий безопасности Киеву как условия остановки российско-украинского конфликта, на Западе никак не могут понять, что основная проблема не в России, а в Украине.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире обсуждались дискуссии в американских СМИ о том, что для поддержки соглашения о полезных ископаемых Америке необходимо дать Украине гарантии безопасности, вплоть до размещения войск для обеспечения этого.