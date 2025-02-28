Полковник США: Проблемой после перемирия будет не Россия, а террористы-бандеровцы

Максим Столяров.  
28.02.2025 22:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рассматривая варианты предоставления гарантий безопасности Киеву как условия остановки российско-украинского конфликта, на Западе никак не могут понять, что основная проблема не в России, а в Украине.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассматривая варианты предоставления гарантий безопасности Киеву как условия остановки российско-украинского конфликта, на Западе никак...

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В эфире обсуждались дискуссии в американских СМИ о том, что для поддержки соглашения о полезных ископаемых Америке необходимо дать Украине гарантии безопасности, вплоть до размещения войск для обеспечения этого.

«У меня есть новости для Марка Тиссена [обозреватель The Washington Post] и всех остальных неоконсерваторов. Проблема после соглашения, если оно будет достигнуто, будет не в России. Россия будет довольна своими военными успехами…

Проблема будет в Украине и нацистах, которые живут на Украине и будут продолжать причинять вред русским в захваченных Путиным областях и в самой России. В этом нет никаких сомнений. Украина будет проблемой», – подчеркнул Уилкерсон.

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