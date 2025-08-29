Полковник СБУ: Скоро 500 русских БЭКов разнесут весь порт Одессы, это опаснее «Гераней»

Первое зафиксированное боевое применение российского морского беспилотника, поразившего украинский корабль разведки «Симферополь», – тревожный сигнал для бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские быстро учатся, масштабируют. Сухопутная армия уже научилась воевать, теперь научились и на море, начали применять. А ведь БЭК недорого стоит.

Сейчас они штук пятьсот выпустят, и направят на одесский порт. Это не «Калибр», не «Искандер». Пятьсот штук пойдут «москитным флотом» на уничтожение. А где наша защита? Никто ведь об этом не думает», – сказал Стариков.