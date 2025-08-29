Полковник СБУ: Скоро 500 русских БЭКов разнесут весь порт Одессы, это опаснее «Гераней»
Первое зафиксированное боевое применение российского морского беспилотника, поразившего украинский корабль разведки «Симферополь», – тревожный сигнал для бандеровского режима.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские быстро учатся, масштабируют. Сухопутная армия уже научилась воевать, теперь научились и на море, начали применять. А ведь БЭК недорого стоит.
Сейчас они штук пятьсот выпустят, и направят на одесский порт. Это не «Калибр», не «Искандер». Пятьсот штук пойдут «москитным флотом» на уничтожение. А где наша защита? Никто ведь об этом не думает», – сказал Стариков.
«А ведь 500 килограмм боевой части – это серьёзно. У «Искандера» всего 150 килограмм. А в БЭК можно и тысячу заложить – это уничтожит весь порт. Об этом надо сейчас думать, а не о том, выпустят ли кого-то за границу. Это самое серьёзное, что сейчас есть, потому что один БЭК стоит не сильно дороже «Гераней», – добавил эксперт.
