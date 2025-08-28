С почином: российский БЭК впервые потопил украинский корабль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В свежей сводке Министерства обороны РФ появилась знаковая информация.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении.

Здесь важно не сам факт уничтожения корабля, а то, что впервые с начала СВО такой значимый успех достигнут благодаря применению безэкипажного катера.

«С почином. Это первый крупный корабль потопленный российским БЭКом», – отмечает военный обозреватель Борис Рожин.

Спущен на воду этот корабль после переделки из траулера в 2019 году, его водоизмещение около 1300 тонн. На «Симферополе» была установлена станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

До этого Россия откровенно пасла задних в деле строительства, а тем более эффективного применения безэкипажных катеров, которыми в свою очередь Украина смогла нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту и даже атаковала ими Крымский мост.