«Подмигивание, встреча и результат»: Рубио проявил высшее уважение Лаврову

Вчерашняя встреча госсекретаря США Марка Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова показала, что американцы считают Россию равным партнером.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хорошо на американский манер, когда идут подмигивания. Это считается, что тебя могут считать равным. Есть уважение, если к тебе эти моменты идут. Это не похлопывание по плечу, не оттягивание руки, когда с тобой встречаются и место твое показывают. Это на равных с тобой общаются, и это уже хорошо.

Америка начинает кулуарно, публично это сейчас показали, а имеется в виду кулуарно, есть понимание, что с Россией надо считаться. За 24 часа войну не закончить, не за две недели и не за месяц – с Россией так не пройдет дело, с Россией надо будет договариваться. И Трамп уважает тех, с кем надо договариваться. Да, ему может это не нравиться, ему может не нравиться, что Россия освободила Шевченково, где второй запас лития на Украине, который он думал, что пригребут к себе.

Но они их уважают – это уже большой плюс, где можно вести диалог. На дипломатическом направлении это большой шаг навстречу друг другу, по сравнению с тем, как относятся к Зеленскому, к режиму и к Украине, которые клянчат и бегают, и их место показали. Да, там могут сказать: «Хорошие парни», чтобы только в прессе не мусолили Трампа, и все. А реально он будет делать противоположные вещи. И здесь – подмигивание, встреча и результат, так что будем ждать результата», – заявил Телиженко.