Перспективы снятия санкций: «Главное – не угробить плоды импортозамещения»

Если санкционный вопрос в российско-американских переговорах действительно сойдёт с мёртвой точке и наберёт ход, нужно «не поддаться соблазну и не броситься в этот омут с головой».

Об этом заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть историю санкций, Россия под санкциями живёт со времён Ивана Грозного. И некоторые санкции, которые вводились ещё во времена Холодной войны, американцы снимали только уже даже не в нулевых, а в десятых годах, потом вводили новые, типа «закона Магнитского». И мы в этих санкционных котлах варимся постоянно. Пусть, конечно, снимают – главное, чтобы мы не поддались некому соблазну и не бросили в этот омут с головой, угробив только-только набравшее ход импортозамещение. Некоторые там уже радуются, что какие-то бренды собрались возвращаться, которые уходили. Пожалуйста, платите многомиллиардные штрафы и возвращайтесь. Но нам бы не угробить свои бренды, которые появились за это время», – сказал Коц.