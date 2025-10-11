«Пенсионерам назначили смерть» – Тимошенко о «Це Европе», в которую сама затащила Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошенко, чья партия была одной из главных участниц переворота 2014 года, теперь невесело оценивает реалии «европейской Украины» – в 2026 году более 70% украинцев окажутся за чертой бедности, сообщила она в эфире «Украинского радио».

Тимошенко заявила, что зарплаты индексируются только особо ценным для Зе-режима чиновникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У чиновников, у работников банковой системы, часть силовых структур, и многие другие – расходы на заработную плату растут просто по экспоненте. Например, НАБУ и САП – там от 200 до 300 тысяч гривен в месяц зарплаты. И таких структур много. То есть, кому-то денег хватает, и война не мешает каждый год повышать зарплаты на 20-30%» – сказала Тимошенко.

Другие же – в нищете.