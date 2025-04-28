Онуфриенко: Конфликт не разрешится даже освобождением всего Левобережья и Новороссии

Максим Столяров.  
28.04.2025 23:31
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Завершить конфликт можно, только решив главные задачи СВО – денацификация и демилитаризация всей Украины, другого пути нет.

Об этом на канале «БелТа» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завершить конфликт можно, только решив главные задачи СВО – денацификация и демилитаризация всей Украины,...

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«Радостное ликование, которое на Западе испытывают после слов Кличко, которого в Германии науськивают уже много лет, свидетельствует лишь об одном: Запад готов бросить любую кость России, лишь бы Россия отказалась от озвученных планов. Даже если сейчас всё Левобережье и вся Новороссия, включая Херсон, Николаев и Одессу передаётся России, неважно, каким путём, – что изменится принципиально?

Останется несколько сотен тысяч квадратных километров территории какой-то бывшей «Западной Германии», которая подконтрольна Западу и является буфером между ЕС и РФ. Где ненависть и требования к возвращению земель будут безотносительны тому, признают юридически эти территории российскими или нет. Сегодня признали, завтра отказались. Первый раз что ли?

Трамп свободно отказывается от того, что делал Байден. Придёт следующий – откажется от того, что делал Трамп. А уж киевскому режиму – так вообще терять нечего, переигрывают что угодно», – сказал Онуфриенко.

«Сегодня кричат, что не будем менять Конституцию, Зеленский говорит: «Невозможно! Там всё написано!» Я напомню, была другая Конституция, когда развалился СССР. В документах, которые были приняты в 1991 г. обоснованием независимого государства Украина, прямо сказано, что он служит основанием для заключения нового Союзного договора.

Документ лёг ещё до Конституции в основу создания Украины. И где реализация? Кстати, не дезавуирован, Конституцию поменяли, документ поменять невозможно. Так что новое украинское государство с 1991 г. обязано подписать новый Союзный договор, вообще-то. Всё в открытых источниках», – привёл пример политолог.

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