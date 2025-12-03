«Он достал всех и в США, и в ЕС» – Зеленский выпустил в народ бывшую секретаршу оправдывать вынужденную отставку Ермака

Самого приближенного к президенту человека пришлось снять не за раскрывшиеся масштабные коррупционные аферы в Зе-офисе, а за то, что он «мешал продуктивным переговорам с ЕС и США».

С таким утверждением в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) выступила экс-пресс-секретарь Зеленского (2019-2021), журналистка Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ермак очень часто вводил и вводит Зеленского в заблуждение, неоднократно он подавал информацию так, как ему выгодно. Множество чиновников получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не делать то задание, которое просит сделать Зеленский… Ермак – это как фильтр решений президента. У него есть какие-то решения, он их доводит до Ермака. А далее всё складывается в зависимости от того, хочет Ермак выполнять или не хочет, выгодно ему это или невыгодно, даёт он этот приказ или останавливает его. И далее большинство политиков и чиновников оказываются в ловушке», – рассказала Мендель.

По её словам, от этого устали не только на Украине.