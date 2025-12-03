«Он достал всех и в США, и в ЕС» – Зеленский выпустил в народ бывшую секретаршу оправдывать вынужденную отставку Ермака
Самого приближенного к президенту человека пришлось снять не за раскрывшиеся масштабные коррупционные аферы в Зе-офисе, а за то, что он «мешал продуктивным переговорам с ЕС и США».
С таким утверждением в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) выступила экс-пресс-секретарь Зеленского (2019-2021), журналистка Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ермак очень часто вводил и вводит Зеленского в заблуждение, неоднократно он подавал информацию так, как ему выгодно. Множество чиновников получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не делать то задание, которое просит сделать Зеленский… Ермак – это как фильтр решений президента.
У него есть какие-то решения, он их доводит до Ермака. А далее всё складывается в зависимости от того, хочет Ермак выполнять или не хочет, выгодно ему это или невыгодно, даёт он этот приказ или останавливает его. И далее большинство политиков и чиновников оказываются в ловушке», – рассказала Мендель.
По её словам, от этого устали не только на Украине.
«Насколько я понимаю, Зеленский проконсультировался с людьми, которые были близки к нему, и не нашёл поддержки в том, чтобы оставить Ермака. И насколько мне понятно, Ермак уже очень долгое время пользуется недоверием у очень многих администраций вообще Запада. Не будем говорить только о США, будем говорить и о Евросоюзе.
Я знаю, что некоторые лидеры ЕС просили делегацию Украины встречаться отдельно только с Зеленским, чтобы там не присутствовал Ермак. Потому что они считали его влияние неконструктивным, деструктивным, и с ним невозможно вести переговоры.
Поэтому, я думаю, когда у нас на кону мирные переговоры и есть шанс на мир, эти переговоры должны быть проведены наиболее эффективно. И, наверное, поставили такой вопрос, что надо поменять главу делегации и сменить способ подачи информации с обеих сторон – от Украины и на Украину», – утверждала укро-журналистка.
