Одесский «джентльмен» и подонок Филимонов вновь прилюдно переобулся

И вновь на арене чудеса переобувания. В который раз отличился ведущий актер нафталиновой программы «Джентльмен-шоу» и «выдатный» политик, сходивший в одесские депутаты от «Слуги народа», Олег Филимонов. Он вновь мастерски сменил в полете чешки на чуни.

Дело в том, что в мае этого года Филимонов попал под горячую руку нацистов, дав интервью, в котором назвал Пушкина гением, резко выступил против сноса всех русских памятников и переименования улиц, а также заявил: «Не хочу, чтобы манкурты херили Одессу». Интервью он принципиально давал на русском. Вот и вышло, что со всех сторон — зрада и ганьба.

Трудно сказать, с чего это старый бесталанный пошляк возомнил себя неприкосновенным, ведь как итог ему явно пообещали подпортить тихую старость в элитной «хатынке» у моря с личным бомбоубежищем (он о нем во всех интервью хвастает)…

И вот в Одессу для реабилитации ..удака прибыл десант в лице Славы Демина. Это персонаж родом из Львова, в 22-м году отправившийся на фронт (зачеркнуто), организовавший Ютуб-канал, на котором берет интервью у всякой медийной шелупони. И у него есть условие — гости должны балакать сугубо на мове. Это отдельный цирк, ибо все эти певцы ртом до 22-го года в гробу видали ту мову.

Еле балакающий на мове Филимонов тоже сходу заявляет, что из принципа будет говорить только по-украински, что он давно уже так делает. После каждого вопроса «джентльмен» оправдывался перед «реабилитологом» — мол, трудно ему мова дается, но он старается. Еще бы, ему, защитившему диссертацию по английской литературе (хотя после такого рагулье гэканье, действительно, трудно понять). В общем, стелется перед этим нациком как кошка в определенный период…

Однако с этого момента следим за руками.

«В повседневной жизни я говорю по-русски, дома говорю по-русски, на работе по-русски, спектакли у меня на русском языке», — объясняет Филимонов на украинском.

И при этом жалится на активистов:

«Ой, когда они узнают, что на спектакле будет русская речь!.. Хотя она оправдана на все сто процентов. Я понимаю ситуацию, но считаю, что это неправильно. Ведь существует много людей, которые не знают мову не потому, что они тупые или конченные — они просто не выучили ее. И я, наверное, не выучил, если бы не сказал: «Нет, ты будешь разговаривать на украинском языке!»… Но есть пожилые люди — они уже никогда не будут «балакать». Но они же граждане нашей страны, но мы отрезаем их от культуры, от театра, к которому они привыкли. Но культура складывается из разных языков. В Одесской области есть гагаузы, молдаване, болгары и еще что-то».

Вот это «еще что-то», равно как про «тупых и конченных» — это прекрасно. Может, он русских имел в виду, а? Да точняк!

С другой стороны, чего еще можно ждать от человека, заявившего в 14-м году, что сожженные в Доме профсоюзов одесситы — это «горстка отщепенцев из Приднестровья, которая размахивала чужими флагами», «2 мая — день, спасший страну», и что он «возьмет ружье и пойдет защищать родной город» от «недожженной ваты».