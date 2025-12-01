Одесса: Нацист разрушает город, а бывший коммунист на подхвате это оправдывает

Чтобы зумеры поняли, что такое «совок» (не путать с тем хорошим, что было в Советском союзе), достаточно показать им интервью с упырями, в руках которых оказалась Одесса. Да, именно во множественном числе, потому что над городом одновременно глумятся военный гауляйтер Сергей Лысак и гражданский и. о. мэра Игорь Коваль.

И даже у лояльных к режиму журналиЗтов вал вопросов, ведь всего за полтора месяца с аннигиляции Труханова двое упырей ликвидировали социальные департаменты («скрипач не нужен»), а коммунальные сократили, уволили замов и советников «попередника», почти всех чиновников средней руки, а трепыхавшихся «за справедливость» освоила СБУ.

Но ради чего нужна была эта «революция», если теперь Одесса существует в условиях коммунального коллапса — без света, тепла, частично без газа. При этом бюджетников гоняют на субботники в духе «Ленин и бревно», «шуры из бухгалтерии» заколачивают досками не выбитые окна, а памятники, объявление остановок в транспорте заменили на «Слава Украине!», а новогодние гирлянды навешиваются на обесточенные дома… и непонятно зачем, ведь «героическая работа ПВО», которая со сменой местной власти только усилилась, сводит на нет все старания.

И вот как эта парочка позорилась в эфире одесского телеканала…

На правах старшего, 70-летний Коваль пытался оправдаться, но выходило лишь одно — «взвейтесь!» да «развейтесь!». Вроде «взвейтесь! А памятник Пушкину мы снесем!.. Развейтесь! Памятники, которые не попадают в охранную зону ЮНЕСКО, уберут уже в ближайшее время». А на вопрос, каким образом новые управленцы накрыли город медным тазом средневековья, парировал — «зато они патриоты»…

Так вот о патриотизме. Ранее этот неприметный гном служил секретарем горсовета, а до того — политологом (тоже служил). А еще раньше был ректором Одесского университета Мечникова. И вот на этом посту он боролся с мовой, сетуя, что «она не является языком науки и убивает науку», после устранения русского филфака чуть не схлопотал инфаркт, не допускал к преподаванию нациста-историка Музычко (теперь он в универе профессор), не выползал с пророссийских каналов, осуждая «доморощенный западный нацизм»… и вдруг внезапно озаботился патриотизмом. Собственно, с тех самых пор как был назначен шпионить за Трухановым от партии «Слуга народа». Говорят, по личному требованию Ермака.

Похоже, что лекции по марксизму-ленинизму, которые и преподавал когда-то Коваль, надоели гауляйтеру, и он решил снизить градус позорища, объяснив, что происходящее — всего лишь отвлечение внимания от главного, которое нужно было скрывать (чтоб не сглазить?), и вот от чего:

«Мы многое успели сделать [это заметно], но о чем-то можно говорить публично, о чем-то я бы не говорил, но… Мы приняли решение создать добровольческое военное формирование, которое занимается защитой нашего неба. Чтобы нашим жителям по возможности спалось лучше», — не хотел, но признался гауляйтер.

А то-то, я смотрю, народ вообще перестал спать, потому что мобильная ПВО расхерачивает на своем пути все вокруг! А это, оказывается, новая метла оборону усилила (но «зачем надо было запирать калоши и приставлять к ним солдата?»), а то ж мало! И даже кое-где уцелевшие дома оставались…

Удобно устроились: нацист разрушает город, а бывший коммунист на подхвате это оправдывает — «но он же патриот!». А виновата Россия. Дно.