Нынешняя зима рискует стать для Украины роковой – CNN

Олег Кравцов.  
03.09.2025 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 511
 
Дзен, Россия, США, Украина, Энергетика


Россия готовится возобновить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что в этот раз может стать куда более серьезной проблемой, чем ранее.

Об этом пишет CNN, отмечая, что спасти Украину помогли усилия прежней администрации США. Утверждается, что эти усилия возглавил спецпредставитель президента Джо Байдена по вопросам энергетики Амос Хохштейн.

Россия готовится возобновить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что в этот раз может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС было завершено за несколько часов до первых ракетных залпов России по украинским городам 24 февраля 2022 года», – говорится в статье.

В ноябре 2023 года Белый дом обеспечил развертывание мобильных генераторов и резервного питания для критически важной инфраструктуры, а также перетоки из европейской энергосистемы.

Все это в сочетании с относительно мягкими зимами помогло Украине пережить кризис, но этот год, пишет CNN, может быть иным как минимум по трём причинам.

«Во-первых, текущие погодные модели (несомненно, изученные Путиным) предсказывают мягкое начало зимы, но затем исторически холодные январь и февраль. Во-вторых, как показала Россия в течение этого года, она значительно увеличила поставки беспилотников при поддержке Ирана, а также свой более ограниченный, но всё ещё обширный арсенал ракет. В-третьих, нет никаких признаков того, что Вашингтон будет прилагать усилия, как это было раньше», – пишут американцы.

Указывается, что администрация Трампа ещё в феврале отменила программу по обслуживанию украинской энергосистемы, ранее реализуемую ныне несуществующим агентством USAID.

CNN надеется, что «Белый дом скорректирует курс…, чтобы поддержать Украину и спасти жизни украинцев».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить