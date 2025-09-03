Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия готовится возобновить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что в этот раз может стать куда более серьезной проблемой, чем ранее.

Об этом пишет CNN, отмечая, что спасти Украину помогли усилия прежней администрации США. Утверждается, что эти усилия возглавил спецпредставитель президента Джо Байдена по вопросам энергетики Амос Хохштейн.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС было завершено за несколько часов до первых ракетных залпов России по украинским городам 24 февраля 2022 года», – говорится в статье.

В ноябре 2023 года Белый дом обеспечил развертывание мобильных генераторов и резервного питания для критически важной инфраструктуры, а также перетоки из европейской энергосистемы.

Все это в сочетании с относительно мягкими зимами помогло Украине пережить кризис, но этот год, пишет CNN, может быть иным как минимум по трём причинам.

«Во-первых, текущие погодные модели (несомненно, изученные Путиным) предсказывают мягкое начало зимы, но затем исторически холодные январь и февраль. Во-вторых, как показала Россия в течение этого года, она значительно увеличила поставки беспилотников при поддержке Ирана, а также свой более ограниченный, но всё ещё обширный арсенал ракет. В-третьих, нет никаких признаков того, что Вашингтон будет прилагать усилия, как это было раньше», – пишут американцы.

Указывается, что администрация Трампа ещё в феврале отменила программу по обслуживанию украинской энергосистемы, ранее реализуемую ныне несуществующим агентством USAID.

CNN надеется, что «Белый дом скорректирует курс…, чтобы поддержать Украину и спасти жизни украинцев».