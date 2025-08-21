Нужно подготовить европейцев и выбить Россию силой, – генерал США
Заставить Россию выйти из занятых территорий Новороссии, Донбасса и Крыма можно только силой, но для этого нужно «прогреть» западное сообщество.
Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью «KATVchannel7», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они реагируют на военную мощь. Если вы остановите их на границе, отбросите назад, они отступят. Вот что нужно сделать.
Но это должно сопровождаться правильной дипломатией и правильной политикой, поэтому западные страны должны быть едины. Они должны показать решимость своих граждан, опросы должны показать, что большинство людей в Германии, Франции, Великобритании, Америке и Италии хотят, чтобы русские были отброшены назад. Они хотят, чтобы Украина оставалась свободной и независимой страной.
И тогда нужно заручиться поддержкой общественности, нужно заключить правильные соглашения. Государственные деятели должны согласиться, что да, мы собираемся это сделать. Мы собираемся отправить туда наших патриотов, мы собираемся отправить туда средства ПВО и так далее.
Все эти соглашения должны быть заключены. Но все начинается с демократической общественности, с маленьких демократических сообществ, которые понимают, что свобода не дается бесплатно», — заявил Кларк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: