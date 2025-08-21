Нужно подготовить европейцев и выбить Россию силой, – генерал США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заставить Россию выйти из занятых территорий Новороссии, Донбасса и Крыма можно только силой, но для этого нужно «прогреть» западное сообщество.

Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью «KATVchannel7», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

