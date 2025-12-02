Новая оппозиция в Молдове: станет ли партия «За Родину» спасательным кругом?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На политической арене Молдовы появилась новая партия «Pentru Țară – За Родину», которая позиционирует себя как новая оппозиция, «по-настоящему национальная сила».

В воскресенье прошел ее учредительный съезд, впереди официальная регистрация. Лидер формирования, бывший мэр города Бессарабка Валентин Чимпоеш, заявляет о колоссальном запросе общества на перемены и стремлении партии «вернуть стране голос».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам политолога Александра Кориненко, создание партии «Pentru Țară – За Родину» выглядит как попытка заполнить вакуум в оппозиционном пространстве Молдовы после провала традиционной оппозиции на парламентских выборах 2025 года. В интервью ПолитНавигатору эксперт заявил, что «лозунги «честная власть», «экономика, которую развивают, а не делят» звучат красиво, но на практике для новых партий это всегда проверка на ресурсы и организационную устойчивость».

– Лидер партии Валентин Чимпоеш говорит о «запросе на новую, честную, действительно молдавскую политику». Насколько партия способна удовлетворить этот запрос, чем она отличается от уже существующих в Молдове политических сил?

– На сегодняшний день речь идет скорее о политическом бренде, чем о системной силе. Валентин Чимпоеш пока не показал ни широкой партийной структуры, ни финансовой базы, ни информационной поддержки. Отличие от существующих партий пока формальное: заявлен национальный интерес и «чисто молдавский» вектор, но у нас много таких партий. Не могу сказать, что партия пока готова соперничать с нашими традиционными оппозиционными силами.

– Партия заявляет, что она «не против кого-то, а за Молдову». На какой политический фланг и на какой электорат она будет ориентироваться?

– Заявление «не против кого-то, а за Молдову» выглядит как попытка уйти от прямого конфликта с PAS и традиционной оппозицией. Практически это ориентирование на умеренный центристский электорат, разочарованный как властью, так и существующей оппозицией. Вопрос в том, сможет ли партия построить реальную базу поддержки, чтобы не остаться техническим проектом для конкретных интересов.

– Среди принципов партии указаны «честная власть», «прозрачные решения», «уважение к человеку труда» и прочие. Какие идеи или механизмы позволят партии доказать свою приверженность этим лозунгам, пока еще довольно общим?

– На уровне деклараций это красиво, но пока нет конкретных идей и механизмов: ни детальных экономических программ, ни системного плана борьбы с коррупцией. Пока это скорее PR-слоганы. Для закрепления доверия партии придется показать реальные дела, конкретные инициативы, ярких и харизматичных личностей, которых я пока не вижу.

– Лидер партии говорит, что учредительный съезд прошел после поражения оппозиции на парламентских выборах в 2025 году. Какую роль Pentru Țară может сыграть в следующей избирательной кампании?

– Pentru Țară может попытаться занять нишу «новой оппозиции», особенно если традиционные оппозиционные партии не восстановят доверие электората. Но пока партия слишком слаба организационно, чтобы реально влиять на исход выборов. В худшем случае, она может стать инструментом фрагментации оппозиционного электората или даже техническим игроком в интересах сторонних сил.