Ни одна страна Запада не пошлет солдат воевать с бурятами, – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
04.09.2025 09:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 843
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Украинцы напрасно верят обещаниям Зе-офиса в некие «гарантии безопасности» от стран Запада – ни одна из них не готова направлять свои армии воевать с Россией за Донбасс.

Об этом в интервью телеведущему Василию Апасову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бортник напомнил: ранее Украина уже подписала договоры почти с тремя десятками членов НАТО, но никакой конкретики в документах нет:

«Там в 99% случаев написана фраза, что в случае новой войны наш партнер рассмотрит возможность оказания нам финансовой и военно-технической помощи – то есть, отправки вооружения и денег. Обмен разведданными, сотрудничество в разных сферах и все остальное. Ни в одном из этих договоров нет принципа коллективной обороны.

И сейчас мы его не получим, скорее всего. Я не представляю себе страну, которая скажет, что да, мы отправим свои войска, чтобы они сражались с бурятами или северокорейцами где-нибудь под Покровском.

Тем более, что, к сожалению, политическая ситуация у наших партнеров меняется. Всюду доминируют правые популисты: во Франции, Британии, Германии, то есть правительства и так стоят на одной ноге, широко расставив руки и сгибая спину.

Нет, в нынешней ситуации, при идеальной дипломатии, мы можем в лучшем случае выторговать гарантии того, какие четкие объемы финансирования и вооружений мы получим в случае нового конфликта», – заявил Бортник.

