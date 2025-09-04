Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы напрасно верят обещаниям Зе-офиса в некие «гарантии безопасности» от стран Запада – ни одна из них не готова направлять свои армии воевать с Россией за Донбасс.

Об этом в интервью телеведущему Василию Апасову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бортник напомнил: ранее Украина уже подписала договоры почти с тремя десятками членов НАТО, но никакой конкретики в документах нет: