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Глава немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль дал большое интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. В нем он, среди прочего, коснулся т блока вопросов, связанных с войной на Украине и отношениями ФРГ и РФ.

Так, Вадефуль считает, что Германия не находится в отношениях с Россией в ситуации «ни мира, ни войны».

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«Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира», – сказал Вадефуль, отвечая на вопрос, находятся ли страны в состоянии «гибридной войны».

Важным признанием министра стало то, что, по его словам, Берлин при канцлере Мерце больше не ставит своей целью военное поражение России на Украине.

«На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно – полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», – признал Вадефуль.

По его словам, у Украины есть возможность стоять в сильной переговорной позиции во время ожидающихся переговоров с РФ об окончании войны.

«Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие» – подчеркнул глава МИД ФРГ.

Он уверен, что США поддержат санкционное давление ЕС на Москву. В то же время остается открытым вопрос будущей помощи США Украине, и это должно подтолкнуть ЕС к новым действиям, считает министр.

Однако он предостерег Запад и от переоценки мощи российской военной машины:

«В конце концов, она три года пыталась достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней. Несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой не раз заявляли российские пропагандисты и политики – завоевания всей Украины», – добавил глава МИД ФРГ.

Лондонский иноагент и близкий к одному из центров эмигрантской оппозиции политолог Владимир Пастухов, предложил свой вариант перевода европейской риторики с дипломатического на обывательский:

«Цель Европы и Зеленского – стратегическое поражение России, но они готовы на заморозку конфликта в качестве компромисса. Отказ от достижения немедленной и полной «справедливости» здесь и сейчас и подвешивание вопроса – вот их компромисс. Европа хочет выиграть время и подготовиться к возможной войне с Россией (нужно года четыре). США не видят проблемы в том, если Европа и Россия увязнут в большой войне».

«Слабым звеном» в этих расчетах, Пастухов видит непредсказуемость Европы. Сейчас мало кто за ее пределами верит в то, что блок сумеет преодолеть инерцию внутренних разногласий и эффективно милитаризироваться в относительно короткие сроки, чтобы стать центром силы, с которым бы считались и Штаты и Россия.

«Ее уже столько раз хоронили, что она привыкла. Восстает из гроба как Ванька-встанька», – указывает политолог. Вот и сейчас, по мнению иноагента, возможны два варианта развития событий: