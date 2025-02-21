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Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский своими истериками ясно даёт понять, что боится потерять свою должность.

Об этом в эфире своего блога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с рейтингами – это то, что стало следствием месседжей, с которыми активно работает российская пропаганда через своих карманных лидеров общественного мнения в США, через своих лоббистов, свои СМИ. Они с этим работают. А как мы работали? Никак. Тогда не надо и удивляться, что возникла такая ситуация», – негодовал Береза.