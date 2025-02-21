Несдержанный Зеленский открыл Трампу свою самую болевую точку
Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский своими истериками ясно даёт понять, что боится потерять свою должность.
Об этом в эфире своего блога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«История с рейтингами – это то, что стало следствием месседжей, с которыми активно работает российская пропаганда через своих карманных лидеров общественного мнения в США, через своих лоббистов, свои СМИ.
Они с этим работают. А как мы работали? Никак. Тогда не надо и удивляться, что возникла такая ситуация», – негодовал Береза.
«Эта ситуация, когда президент начинает говорить: «У меня больше рейтинг, давайте померяем, я даю задачу всем померять рейтинг» – не только показывает, что это для него болевая точка.
Но и подпитывает убеждение антиукраинской части команды Трампа, что Зеленский действительно цепляется за должность. Они действительно так это трактуют.
Надо было делать совсем по-другому. Президенту вообще в последнее время стоило меньше коммуницировать. Я понимаю, что ему хочется внимания, оваций, поддержки. Но Украине поддержка нужна гораздо больше. И тут говорить должны другие лица, говорящие головы», – добавил нацист.
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