Несдержанный Зеленский открыл Трампу свою самую болевую точку

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, США, Украина


Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский своими истериками ясно даёт понять, что боится потерять свою должность.

Об этом в эфире своего блога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский своими истериками ясно даёт понять, что боится потерять...

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«История с рейтингами – это то, что стало следствием месседжей, с которыми активно работает российская пропаганда через своих карманных лидеров общественного мнения в США, через своих лоббистов, свои СМИ.

Они с этим работают. А как мы работали? Никак. Тогда не надо и удивляться, что возникла такая ситуация», – негодовал Береза.

«Эта ситуация, когда президент начинает говорить: «У меня больше рейтинг, давайте померяем, я даю задачу всем померять рейтинг» – не только показывает, что это для него болевая точка.

Но и подпитывает убеждение антиукраинской части команды Трампа, что Зеленский действительно цепляется за должность. Они действительно так это трактуют.

Надо было делать совсем по-другому. Президенту вообще в последнее время стоило меньше коммуницировать. Я понимаю, что ему хочется внимания, оваций, поддержки. Но Украине поддержка нужна гораздо больше. И тут говорить должны другие лица, говорящие головы», – добавил нацист.

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