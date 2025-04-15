Не только Taurus: с чем Мерц приедет в Киев?

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Немецкое издание Die Welt пишет, первой страной, которую будущий канцлер Германии Фридрих Мерц посетит в статусе главы правительства, с большой степенью вероятности, станет Украина.

По информации издания, визит Мерца на Украину планируется на начало мая и сейчас находится в стадии подготовки.

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Отмечается, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года – тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции – и встречался с Владимиром Зеленским.

Приезд Мерца в Киев станет для нового канцлера во многом «моментом истины», поскольку ему придется определиться с несколькими вопросами, вокруг которых он последние месяцы ломают копья в немецком политикуме.

Ключевой момент – поставки для ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus дальностью 500км. Как известно, будучи лидером оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге, Мерц требовал от канцлера Олафа Шольца передать Taurus Украине.

Однако, во время избирательной кампании он обходил эту тему; в коалиционном соглашении с СДПГ этот вопрос не упомянут, поскольку социал-демократы – против.

В прошедшее воскресенье Мерц в программе Caren Miosga на телеканале ARD положительно ответил на вопрос о том, будет ли он поставлять Украине эти ракеты:

«Я всегда говорил, что буду делать это только по согласованию с европейскими партнерами. Это делают англичане, французы это делают, американцы все равно это делают (…) Поставка должна быть скоординирована, и если она скоординирована, то Германия должна принять участие».

Также Мерц призвал украинскую армию «выйти из обороны» и высказал мнение, что «им пора получить возможность определять часть происходящего». В качестве возможной области применения немецких ракет он назвал уничтожение Крымского моста – важнейшего сухопутного соединения между Россией и полуостровом Крым – поскольку «именно здесь находится большая часть военных поставок для российской армии»

Отмечается, что Лондон и Париж вынуждены согласовывать поставки своих дальнобойных ракет Украине с США, поскольку пользуются американскими системами наведения. У немцев эти системы – свои.

В этой связи высказывается мнение, что, если Берлин будет спрашивать мнение только Парижа и Лондона, то, скорее всего, получит одобрение такого шага. Мнение США будет исключительно рекомендательным – как партнера по НАТО. Также можно будет пренебречь позицией СДПГ – однопартийцы Шольца в этот раз – младшие партнеры в новой коалиции . В Брюсселе уже успели, устами главы евродипломатии Каи Калласс, заявить, что поддерживают идею Мерца о поставках TAURUS Украине

« Конечно, каждое государство-член дает то, что может дать, но, я думаю, послание очень ясно», – заявила Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. «Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы мирным жителям не пришлось гибнуть», – добавила она.

В Кремле же осудили намерения Мерца:

«Судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еще один тезис, с которым Мерц приедет в Киев – это евроатлантические амбиции Киева. Накануне, беседуя с журналистами Handelsblatt, будущий канцлер выступил против приема Украины в НАТО и ЕС до окончания военных действий.

Также предметом обсуждений Мерца в Киеве может стать интеграция украинских производственных мощностей в немецкий ВПК.