Не играйтесь с АЭС, Путин не шутит, – полковник СБУ

Президент России Владимир Путин не шутил, когда накануне в рамках Валдайского форума призвал Украину прекратить провокации против атомных электростанций.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все, что связано с ядеркой, особенно с атомными электростанциями… Играться с этим не надо. Потому что пост, который написала [депутат Верховной рады] Марьяна Безуглая еще месяц назад, когда ее захейтили, сказав, что у Украины будут проблемы зимой, может воплотиться в жизнь.

Еще раз говорю, это не «кремлевские нарративы», это все разведпризнаки, которые сказал Путин, выступая на Валдае. Он не запугивает. Если кто-то думает, тот он сказал, испугался, обос…лся и убежал, – это совершенно другое, поэтому как бы это не воплотилось бы в жизнь», – тревожится СБУшник.