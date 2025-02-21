«На Купянском направлении ситуация входит в «кризисную» – экс-спикер Генштаба ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 16:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ продолжают расширять плацдарм на правом берегу реки Оскол, создавая угрозу не только для Купянска, но и для Волчанска.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ продолжают расширять плацдарм на правом берегу реки Оскол, создавая угрозу не только...

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«Ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении, может в перспективе иметь кризисные последствия. Поскольку плацдарм в районе населённого пункта Двуречное (это уже на западном берегу реки Оскол) расширяется. Враг продолжает перебрасывать на этот плацдарм дополнительные силы и средства, которые могут нести угрозу не только нашему Купянску, но и эти силы и средства в перспективе могут создать немало проблем для наших защитников Волчанска.

То есть ситуация на фронте очень далека от стабильной. И ключевой фактор, который влияет на эту интенсивность – это фактор ресурсов. Как оказывается, у врага всё ещё есть ресурсы, и он готов их бросать в ад войны», – высказался Селезнёв.

«Путин, в определённой мере, надеясь на переговорный трек, всё-таки продолжает силой оружия отгрызать наши земли и готов за эти отгрызания платить невероятную цену», – вещал экс-спикер.

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