«На Купянском направлении ситуация входит в «кризисную» – экс-спикер Генштаба ВСУ

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ВС РФ продолжают расширять плацдарм на правом берегу реки Оскол, создавая угрозу не только для Купянска, но и для Волчанска.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении, может в перспективе иметь кризисные последствия. Поскольку плацдарм в районе населённого пункта Двуречное (это уже на западном берегу реки Оскол) расширяется. Враг продолжает перебрасывать на этот плацдарм дополнительные силы и средства, которые могут нести угрозу не только нашему Купянску, но и эти силы и средства в перспективе могут создать немало проблем для наших защитников Волчанска. То есть ситуация на фронте очень далека от стабильной. И ключевой фактор, который влияет на эту интенсивность – это фактор ресурсов. Как оказывается, у врага всё ещё есть ресурсы, и он готов их бросать в ад войны», – высказался Селезнёв.