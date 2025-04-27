«Мы – политические реалисты», – в «Клубе народного единства» предлагают отказаться от рерусификации украинцев

Рерусификация украинцев невозможна, как и отмена украинской идентичности. Об этом в эфире «Крым 24» заявил сопредседатель международного «Клуба Народного Единства», экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже совершили ошибку, когда некоторые товарищи заявили, что денацификация – это неправильно, нужна рерусификация. То есть, надо украинцев сделать русскими, и тогда всё само решиться. Как это сделать? Вот стоит человек и говорит: я – украинец. Ты ему говоришь: ты не украинец, ты на самом деле русский. А он продолжает настаивать. Что тогда, его расстрелять или в больницу? Если наш президент говорит, что украинская идентичность – это реальность, то давайте прислушаемся хотя бы к президенту», – подчеркнул Казаков и добавил, что президент практически перестал употреблять словосочетание «украинский народ» – он говорит «народ Украины».

«Это принципиальнейшая разница, потому что народ Украины многонациональный. У нас несколько терминов употребляют как синонимы, а у них даже географическое значение разное – украинский народ, народ Украины, украинцы, люди с украинской идентичностью, граждане украинского государства, политические украинцы. Это все разные люди», – отметил эксперт.

По его словам, политический язык не только отражает, но и формирует мысли. И есть украинский народ, который географический очень ограничен, но имеет собственную историю.