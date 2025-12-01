Мы отбросим Россию в каменный век, разрешим бить по окрестностям Москвы! – конгрессмен-демократ
Президент и Конгресс США должны быть более жесткими по отношению к России и запугать ее угрозами – отбросить в каменный век и разрешить Украине бить по окрестностям Москвы ракетами.
Об этом в эфире телеканала CNN заявил конгрессмен-демократ и гей Джейк Окинклосс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент сейчас явно не справляется со своей работой. Он постоянно проявляет слабость в отношении Владимира Путина, а сейчас ему нужно быть сильным. Он должен сказать Владимиру Путину: «Забудь об этих арктических проектах, забудь о совместных инвестиционных проектах, мы введем санкции и прекратим поставки нефти и нефтепродуктов, чтобы вы вернулись в каменный век, если не прекратите эту войну»…
Это может стать основой, если президент будет жестко настроен по отношению к России. И это то, что должен сделать Конгресс», – вещал он.
«Конгресс должен сделать это, особенно мои коллеги-республиканцы в Конгрессе и Сенате, которые гораздо более враждебно настроены по отношению к России, чем эта администрация, но молчат, пока президент лебезит перед Россией.
Они должны дать понять, что мы поддержим конфискацию российских замороженных активов и передачу их Украине, что мы поддержим нанесение ударов американскими баллистическими ракетами большой дальности по нефтеперерабатывающим заводам в окрестностях Москвы, что мы поддержим санкции против российской нефтедобывающей промышленности, что мы поддержим вторичные санкции, чтобы Индия и Китай не могли импортировать российскую нефть!», – буйствовал Окинклосс.
