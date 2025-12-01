Мы отбросим Россию в каменный век, разрешим бить по окрестностям Москвы! – конгрессмен-демократ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент и Конгресс США должны быть более жесткими по отношению к России и запугать ее угрозами – отбросить в каменный век и разрешить Украине бить по окрестностям Москвы ракетами.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил конгрессмен-демократ и гей Джейк Окинклосс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент сейчас явно не справляется со своей работой. Он постоянно проявляет слабость в отношении Владимира Путина, а сейчас ему нужно быть сильным. Он должен сказать Владимиру Путину: «Забудь об этих арктических проектах, забудь о совместных инвестиционных проектах, мы введем санкции и прекратим поставки нефти и нефтепродуктов, чтобы вы вернулись в каменный век, если не прекратите эту войну»… Это может стать основой, если президент будет жестко настроен по отношению к России. И это то, что должен сделать Конгресс», – вещал он.