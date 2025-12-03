МВФ многие годы старательно поддерживал коррупцию на Украине – Доротич

МВФ выставляет Украине такие требования, которые способствуют росту коррупции и тормозят развитие экономики.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы зависимы от Запада в плане оружия и финансов. Наш внешний долг растёт, МВФ нам давно диктует условия за копейки, которые кидает, как объедки с барского стола. И требует сделать то или другое: уничтожьте упрощёнку, введите ПДВ и коррупционные наблюдательные советы. Уберегло это от Миндича?

МВФ – это политическая структура. Это не про финансы, а про влияние. Штаб-квартира МВФ находится в США, и политику они реализуют американскую.

Так почему МВФ не требует, чтобы мы ввели на Украине эффективную налоговую модель США? Она ведь эффективная, туда все стартапы едут развиваться, там нет ПДВ», – жаловался Доротич.