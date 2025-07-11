Российское руководство совершенно не волнует наращивание мощи НАТО, поскольку Россия выигрывает по производству. Ситуацию изменит только прямое участие США в войне на стороне Украины.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициатива на нашей стороне, и мы не отступаем, мы наступаем – зачем нам останавливаться?». Первое. Второе, в прошлом году в Бишкеке Путин говорил, что мы сейчас производим ракет в 10 раз больше, чем все страны НАТО, а в 2025-м произведём их на 30-40% больше. Мы знаем, как идёт процесс увеличения производства и в Европе, и в США – они отстают. По снарядам одна Северная Корея менее чем за два года поставила Путину более 6 млн. снарядов калибра 152 мм и выше. США за 3,5 года поставили Украине всех видов снарядов, не только крупного калибра, 3,5 млн.

Есть с чем сравнить, есть эти данные и у Путина. О чём говорил генсек НАТО Рютте? Военное производство НАТО составляет четверть от того, что Россия производит за три месяца. Почему Путин должен останавливаться?» – сказал Илларионов.