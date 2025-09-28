Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове состоялись парламентские выборы. Явка на момент официального закрытия участков составила 51,9%. Идёт подсчёт голосов – ожидается, что ночью ЦИК «нарисует» победу правящей партии PAS.

Президентка Майя Санду развела сегодня нешуточную активность. После нашумевшего утреннего заявления о том, что результаты выборов могут быть отменены «из-за вмешательства» она еще трижды обращалась к народу. Но не ко всему, а к диаспоре и молодежи, призывая их голосовать. Кроме того Санду сделала аж шесть публикаций в соцсетях

Ни для кого не секрет, что предыдущие выборы Санду выигрывала за счет голосов молдавской диаспоры в Европе. Поэтому на нынешних выборах число европейских участков было увеличено.

Но сегодня у молдавских посольств в Старом Свете царили тишина и покой. Не подъезжали заполненные автобусы, не раздавали плацинды (гордость национальной кухни), не танцевали хору. Власти Молдовы рассчитывали на 400-500 тысяч голосов диаспоры, а вышло порядка 275 тысяч.

Кишиневские комментаторы констатируют: заробитчане «отвернулись от Санду». Но, может, дело проще – закрылся всесильный USAID, который стимулировал политическую активность молдаван за рубежом.

«PAS отвернулась именно от того электората, который её поднял: они сделали практически невозможной покупку квартиры в стране для молдаван из-за рубежа, введя абсурдные правила о происхождении средств. Ограничили расчёты наличными, рассматривая диаспору скорее как потенциальных преступников, чем как людей, которые ежегодно переводят домой миллиарды и поддерживают экономику. PAS расплачивается за высокомерие», – считает экс-премьер Молдовы Влад Филат.

Пережив потерю диаспоры, молдавская власть бросилась уничтожать местных оппонентов. Больше всего досталось жителям ПМР с молдавскими паспортами. Мост из приднестровской Рыбницы в молдавскую Резину был перекрыт «из-за бомбы». Огромную очередь автомобилей продержали целый день. Проезд открыли за 20 минут до закрытия участков.

Те приднестровцы, которым удалось все-таки проехать на правый берег, переживали там невероятные приключения. Участки массово «минировали», «глючили» компьютеры и не оказывалось необходимого количества бюллетеней. За полчаса до закрытия участки стали срочно переносить в другие места. В итоге придестровцев проголосовало в два раза меньше, чем в 2024 году.

Не удовлетворившись отстранением от выборов шести оппозиционных партий в течение года, Санду решила подчистить последние хвосты прямо в день голосования. Сегодня ЦИК решил не засчитывать голоса, отданные за партию «Великая Молдова». Ее лидер Виктория Фуртунэ выступила с отчаянным призывом к сторонникам не голосовать за «Великую Молдову», а поддержать любую другую оппозиционную силу.

Чтобы добавить жути молдавскому «празднику демократии» глава полиции Виорел Чернауцану заявил о готовящихся в полночь беспорядках. После этого были оперативно задержаны трое граждан ПМР.

Все это происходит под пристальным надзором и при полном одобрении ЕС, который отправил команду по борьбе с внешним финансированием и команду по борьбе с гибридными угрозами.

В этой связи очень кстати опубликовал мемуар владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров. Он вспомнил, что около года назад, когда его задержали в Париже, французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдовы цензурировать определённые каналы перед президентскими выборами. Этим признанием Дуров потряс Илона Маска, который перепостнул сообщение.