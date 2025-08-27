Молдова давно вскрывает российскую диппочту. Москва долго молчала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый виток напряженности между Кишиневом и Москвой: Молдова препятствует доставке российской дипломатической почты, из-за чего граждане РФ – главным образом жители Приднестровья – не могут получить консульские услуги, оформить загранпаспорта.

Дипмиссия выступила с сообщением, назвав действия молдавской стороны беспрецедентной деструктивной практикой. Дипломаты пытаются решить проблему.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует политический аналитик, доктор права Сергей Мишин.

– Зачем Молдова блокирует российскую диппочту, нарушая все возможные правила дипломатических отношений? Насколько уместно ждать какой-то международной реакции?

– Блокирование и незаконный досмотр дипломатических курьеров со стороны Молдовы начались с марта 2025 года. Государственные органы в лице пограничной полиции без оснований производят досмотр как самих курьеров, так и дипломатической почты при пересечении госграницы РМ.

Эти действия противоречат не только внутреннему законодательству, но и Венской конвенции 1961 года, где регулируются вопросы взаимоотношений государств – членов данной конвенции.

Посольство России в Молдове, а также МИД РФ долгое время умалчивали об этой проблеме, пытаясь решить ее на дипломатическом уровне. Однако они не подозревали о полной неадекватности и безграмотности нынешней молдавской власти, поэтому пришлось выводить проблему в общественное поле.

Власти РМ делают все это с простым умыслом: спровоцировать Москву на какой-то конфликт, чтобы осуществить понижение дипломатического уровня между двумя странами.

Ждать адекватной реакции от международных структур при распространяемой русофобии, а также карт-бланше, выданном властям Молдовы на беспредел, к сожалению, не приходится.

– В соцсетях многие жители Молдовы резко критикуют сообщение посольства РФ, советуют Москве «забрать российских граждан на родину», заодно вывести войска и т.д. Насколько велик накал антироссийких настроений в молдавском обществе, к чему он ведет?

– Реакция в социальных сетях, конечно, бывает разная, но не нужно поддаваться эмоциям. Этого и ждут те, кто создал эти ситуации. Мыслить стоит трезво и взвешенно. Мы все прекрасно понимаем, как действуют тролли и боты, вскормленные на деньги Сороса для разжигания таких нарративов, пытаясь вселить раздор.

Граждане Молдовы не питают отвращения к народу России, тем более нас связывают многовековые узы культуры, веры, дружбы. То, что творит власть, не означает, что ее позицию поддерживает население, особенно если учесть, сколько друзей, родственников живут на территории РФ. Сегодня более 60% населения Молдовы считает, что Россия – стратегический партнер Молдовы, что мы должны восстановить все утерянные за последние пять лет связи.

– Посольство РФ рекомендует российским гражданам, оказавшимся из-за действий Кишинева в затруднительном положении, адресовать претензии и иски к властям Республики Молдова. Примут ли правоохранительные органы, суды Молдовы такие претензии от жителей Приднестровья, особенно у тех, кто имеет только гражданство РФ? Как им действовать?

– Совет посольства России в Молдове в сложившейся ситуации абсолютно верный и основан на положениях молдавского законодательства и международных документах. Безусловно, госорганы примут эти заявления на рассмотрение, но результат по их реализации в условиях проводимой политики будет работать на затягивание либо формальные отписки: «мы ни при чем, не наша компетенция, ищите защиты в других инстанциях».

Я утверждаю об этом, поскольку такое отношение власти сегодня и к гражданам Молдовы, ждать иного по отношению к другим было бы странно.

Считаю, что, помимо обращений в госорганы Молдовы, людям необходимо обращаться в Совет по недискриминации. В данном случае дискриминицая налицо, а Совет не подчинен властям Молдовы, действует в соответствии с международными стандартами, представляет европейские структуры, и решения его обязательны для исполнения внутри страны.