Мигранты идут во власть, это серьезная проблема для России, – депутат Госдумы

Миграционная политика в России привела к тому, что миллионные диаспоры, получившие паспорта РФ, будут интегрироваться во власть, фактически осуществляя ползучую оккупацию.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

