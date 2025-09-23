Мигранты идут во власть, это серьезная проблема для России, – депутат Госдумы
Миграционная политика в России привела к тому, что миллионные диаспоры, получившие паспорта РФ, будут интегрироваться во власть, фактически осуществляя ползучую оккупацию.
Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эти представители диаспор – прямые иностранные агенты, ну, кого-то поймали, что он какое-нибудь письмо Алиеву написал, где пишет про «Азербайджан – наша страна», кого-то не поймали.
Но мы же все прекрасно понимаем, что они не просто не порвали связи со своей, так скажем, родиной, со своим происхождением, они себя с точки зрения самоидентификации ощущают именно частью этой своей метрополии, несмотря на наличие российских паспортов.
Так вот, они пошли сейчас во власть, и пойдут не только в депутаты, они уже идут и в правоохранительные органы, и в судьи, и в прокуроры, и в главы и так далее. То есть мы видим, как начинает распаковываться вот эта часть.
Если ты запускаешь себе в страну миллионы инородцев, ты должен понимать, что будет дальше. Дальше будет расти поколение новое, они будут заполнять какие-то отрасли, отжимать под себя целые сектора в экономике», – заявил Матвеев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: