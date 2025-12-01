Меньше полугода понадобится ВС РФ, чтобы дойти до Запорожья – полковник СБУ

После того, как российская армия освободит Гуляйполе, она двинется на Запорожье, до которого нет крупных населенных пунктов, за которые можно было бы зацепиться. Это приведет к стратегическому провалу и необходимости эвакуации города.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, займет это не более пяти месяцев.

«Это называется стратегия операции качелей. В чем опасность данного запорожского направления? В случае потери контроля над Гуляйполем, укрепрайоном гуляйпольским, впереди, до Запорожья, там ничего нет, там невозможно будет закрепиться до Запорожья.

А с учетом того, если боевые действия будут просиходить таким медленным темпом, как в стратегии на истощение, то через пять месяцев противник дойдет до Запорожья. Это приведет к стратегическим уже последствиям российско-украинской войны…», – отметил он.

«Город Запорожье находится на каком берегу реки Днепр? Это не бывший Днепропетровск, который находится на правой стороне, а Запорожье, если это дальше пойдет, то его придется эвакуировать. А этот город приближается к миллионнику, там вся промышленность, а это через мост, через Днепр. Это уже стратегическая задача», – переживал СБУшник.

