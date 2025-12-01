Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша фактически разделена по вопросу о возможности легализации территориальных приобретений России на Украине.

Социологическое исследование, проведенное компанией IBRiS в конце ноября среди 1000 респондентов, показало, что такой сценарий «прочного» мирного соглашения поддержало бы 44% поляков, а против было бы 49% опрошенных.

Наибольшую неприязнь к территориальным уступкам Украины выражают избиратели партий, образующих нынешний правящий лагерь.

Так или иначе, но обсуждение раздела Украины в Варшаве в любом случае свидетельствует о смене настроений.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.