Лёд тронулся: Уже почти половина жителей Польши за раздел Украины по-российски

Михаил Рябов.  
01.12.2025 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 700
 
Польша фактически разделена по вопросу о возможности легализации территориальных приобретений России на Украине.

Социологическое исследование, проведенное компанией IBRiS в конце ноября среди 1000 респондентов, показало, что такой сценарий «прочного» мирного соглашения поддержало бы 44% поляков, а против было бы 49% опрошенных.

Наибольшую неприязнь к территориальным уступкам Украины выражают избиратели партий, образующих нынешний правящий лагерь.

Так или иначе, но обсуждение раздела Украины в Варшаве в любом случае свидетельствует о смене настроений.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.

«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.

