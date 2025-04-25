Лидеры сербских протестов: один назвал Путина «демоном», другой водил авто под наркотой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Протестный профессор факультета драматического искусства Белградского университета Янко Баляк осудил предстоятеля Сербской Православной Церкви за встречу с президентом России.

При этом одного из лидеров протеста в Ужице задержали с марихуаной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне стыдно за заявление патриарха о том, что молодежь этой страны совершает цветную революцию, где он рассуждает о демонах, сидя рядом с одним из величайших демонов человечества (здесь Баляк имел в виду президента Путина – ред.). Был заключен союз спецслужб России и Сербии, которые даже подписали Соглашение о борьбе с цветными революциями, и очевидно, что глава Сербской Православной Церкви в него хорошо вписывается», – заявил Баляк в эфире прозападного телеканала N1, принадлежащего олигарху Драгану Шолаку.

Надо отметить, что подобные выпады в отношении патриарха и президента России являются общим моментом для прозападных оппозиционных изданий Сербии. Например издание холдинга того же Шолака – Danas (Сегодня) вышло с карикатурой, изображающей предстоятеля СПЦ, целующего ноги Путину.

Также на территории городка Пожега накануне вечером был задержан студент Академии профессионального образования города Ужице, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Тот с бравадой заявил полицейским о том, что является одним из инициаторов блокады занятий в своей академии, а также блокирования автострады «Златибор – Белград».

Также выяснилось, что он был участником недавнего велопробега до Страсбурга, куда сербские майданщики ездили жаловаться в европейские институты на режим Вучича.

Дежурный прокурор постановил арестовать протестанта на 12 часов, а также возбудить против него дело за незаконное хранение наркотических веществ.

При этом сербский Национальный орган по аккредитации и обеспечению качества в высшем образовании наконец-то «выразил глубокую обеспокоенность» в связи с многомесячной приостановкой занятий во многих высших учебных заведениях Республики Сербии из-за студенческих блокад, которые продолжаются с ноября 2024 года.

Он напомнил, что правила о стандартах и ​​процедурах аккредитации учебных программ и высших учебных заведений предусматривают, что преподавание является существенным и обязательным элементом учебных программ. Невыполнение же этих норм может «повлечь за собой серьезные последствия для статуса высшего учебного заведения», включая отзыв аккредитации.