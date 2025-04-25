Лидеры сербских протестов: один назвал Путина «демоном», другой водил авто под наркотой
Протестный профессор факультета драматического искусства Белградского университета Янко Баляк осудил предстоятеля Сербской Православной Церкви за встречу с президентом России.
При этом одного из лидеров протеста в Ужице задержали с марихуаной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне стыдно за заявление патриарха о том, что молодежь этой страны совершает цветную революцию, где он рассуждает о демонах, сидя рядом с одним из величайших демонов человечества (здесь Баляк имел в виду президента Путина – ред.).
Был заключен союз спецслужб России и Сербии, которые даже подписали Соглашение о борьбе с цветными революциями, и очевидно, что глава Сербской Православной Церкви в него хорошо вписывается», – заявил Баляк в эфире прозападного телеканала N1, принадлежащего олигарху Драгану Шолаку.
Надо отметить, что подобные выпады в отношении патриарха и президента России являются общим моментом для прозападных оппозиционных изданий Сербии. Например издание холдинга того же Шолака – Danas (Сегодня) вышло с карикатурой, изображающей предстоятеля СПЦ, целующего ноги Путину.
Также на территории городка Пожега накануне вечером был задержан студент Академии профессионального образования города Ужице, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Тот с бравадой заявил полицейским о том, что является одним из инициаторов блокады занятий в своей академии, а также блокирования автострады «Златибор – Белград».
Также выяснилось, что он был участником недавнего велопробега до Страсбурга, куда сербские майданщики ездили жаловаться в европейские институты на режим Вучича.
Дежурный прокурор постановил арестовать протестанта на 12 часов, а также возбудить против него дело за незаконное хранение наркотических веществ.
При этом сербский Национальный орган по аккредитации и обеспечению качества в высшем образовании наконец-то «выразил глубокую обеспокоенность» в связи с многомесячной приостановкой занятий во многих высших учебных заведениях Республики Сербии из-за студенческих блокад, которые продолжаются с ноября 2024 года.
Он напомнил, что правила о стандартах и процедурах аккредитации учебных программ и высших учебных заведений предусматривают, что преподавание является существенным и обязательным элементом учебных программ. Невыполнение же этих норм может «повлечь за собой серьезные последствия для статуса высшего учебного заведения», включая отзыв аккредитации.
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