Глава МИД РФ Сергей Лавров заметно ужесточил риторику по поводу настойчивых требований Украины организовать встречу киевского диктатора Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

По его словам, возможность попиариться никто Зеленскому не собирается предоставлять, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров.

Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа.

Были и другие моменты. Он также утверждал, что не собирается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые с 2019 года, задолго до специальной военной операции.

Украинский парламент принял ряд законов, запрещающих русский язык, уничтожающих русскую культуру, образование, СМИ на русском языке и каноническую УПЦ. Он сказал, что ему наплевать на то, что вы там говорите и что там, по мнению президента США Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего?

Так что, если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия, такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю, президент России Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня», – сказал Лавров.