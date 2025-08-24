Лавров: Путин готов подписать договор с президентом Украины, а не клоуном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заметно ужесточил риторику по поводу настойчивых требований Украины организовать встречу киевского диктатора Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
По его словам, возможность попиариться никто Зеленскому не собирается предоставлять, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров.
Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа.
Были и другие моменты. Он также утверждал, что не собирается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые с 2019 года, задолго до специальной военной операции.
Украинский парламент принял ряд законов, запрещающих русский язык, уничтожающих русскую культуру, образование, СМИ на русском языке и каноническую УПЦ. Он сказал, что ему наплевать на то, что вы там говорите и что там, по мнению президента США Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего?
Так что, если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия, такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю, президент России Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня», – сказал Лавров.
Он добавил, что Зеленский не является легитимным:
«Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Зеленский таковым на данный момент не является».
Обозреватель Андрей Гусий так расшифровывает слова Лаврова:
«Договариваться мы по базовым позициям будем с Зеленским, но – подписывать документы с президентом Украины. Интересно, что эта мысль озвучена после встречи президента России Владимира Путина с Трампом на Аляске. Получается, тема выборов главы Украины была в повестке встречи лидеров России и США».
Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что можно обойтись и без выборов на Украине:
«Eсть генералы ВСУ, наконец. Капитуляцию Германии в 1945, напомню, подписывал вовсе не Гитлер, а представители Вермахта».
Бывший подельник Зеленского – ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что Кремль никуда не спешит:
«И власть, и фронт Зеленского – держатся на соплях. Вернее, на говне и палках. А так как говна и палок – много, Путин ждет, какая из них надломится первой».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: