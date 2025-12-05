Ласковое теля Токаев прильнул к третьей матке
Еще недавно рассыпавшийся в угодливых комплиментах президенту США, а затем посетивший с дружественным визитом Москву президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теперь принимает у себя президента Европейского совета Антониу Кошта.
Он наградил гостя орденом «Достық» I степени и высоко оценил вклад Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.
«Казахстан по-прежнему полностью привержен реализации и раскрытию своего потенциала в предстоящие годы на благо наших народов. В центре нашего обсуждения было экономическое сотрудничество. ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В прошлом году объем нашей двухсторонней торговли достиг почти 50 млрд долларов. С 2005 года ЕС инвестировал в нашу экономику почти 200 млрд долларов. Более 4 тыс компаний с европейским капиталом успешно работают в нашей стране», – сказал Токаев.
Шаги Казахстана по дальнейшему расширению сотрудничества с ЕС, по его словам, будут включать развитие конкурентного России транс-каспийского транспортного маршрута (Среднего коридора), стратегии Global Gateway, касающейся цифровых технологий, продолжение поставок казахского сырья в Европу, сельского хозяйства и образования.
Токаев не упомянул публично о том, что опекаемая ЕС Украина трижды атаковала инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающего 80% экспорта казахской нефти, и дважды подрывала нефтепровод «Дружба», по которому экспортируются оставшиеся 20%.
Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.
«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.
