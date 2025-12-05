Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еще недавно рассыпавшийся в угодливых комплиментах президенту США, а затем посетивший с дружественным визитом Москву президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теперь принимает у себя президента Европейского совета Антониу Кошта.

Он наградил гостя орденом «Достық» I степени и высоко оценил вклад Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.

«Казахстан по-прежнему полностью привержен реализации и раскрытию своего потенциала в предстоящие годы на благо наших народов. В центре нашего обсуждения было экономическое сотрудничество. ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В прошлом году объем нашей двухсторонней торговли достиг почти 50 млрд долларов. С 2005 года ЕС инвестировал в нашу экономику почти 200 млрд долларов. Более 4 тыс компаний с европейским капиталом успешно работают в нашей стране», – сказал Токаев.

Шаги Казахстана по дальнейшему расширению сотрудничества с ЕС, по его словам, будут включать развитие конкурентного России транс-каспийского транспортного маршрута (Среднего коридора), стратегии Global Gateway, касающейся цифровых технологий, продолжение поставок казахского сырья в Европу, сельского хозяйства и образования.

Токаев не упомянул публично о том, что опекаемая ЕС Украина трижды атаковала инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающего 80% экспорта казахской нефти, и дважды подрывала нефтепровод «Дружба», по которому экспортируются оставшиеся 20%.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.