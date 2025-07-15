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После освобождения Украины от неонацистов её курорты вновь станут доступными для посещения гражданами России.

Об в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил правозащитник Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане России лидируют в 2025 году по числу турпоездок в Грузию. Вот вопрос – будет ли так с Украиной после нашей войны?», – спросил Басурин.

«Да будет, конечно, отчего нет. Давно было сказано, в том числе и Владимиром Владимировичем, что украинцы и русские один народ, по большому счету. И курорты Закарпатья, например, ну почему не посещать их? Почему туда не ездить? Великолепные лыжные курорты, замечательное место», – ответил Копыл.