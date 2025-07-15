Курортам на огрызках Украины придёт конец без России

Сергей Вредников.  
15.07.2025 23:26
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина


После освобождения Украины от неонацистов её курорты вновь станут доступными для посещения гражданами России.

Об в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил правозащитник Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Украины от неонацистов её курорты вновь станут доступными для посещения гражданами России....

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«Граждане России лидируют в 2025 году по числу турпоездок в Грузию. Вот вопрос – будет ли так с Украиной после нашей войны?», – спросил Басурин.

«Да будет, конечно, отчего нет. Давно было сказано, в том числе и Владимиром Владимировичем, что украинцы и русские один народ, по большому счету.

И курорты Закарпатья, например, ну почему не посещать их? Почему туда не ездить? Великолепные лыжные курорты, замечательное место», – ответил Копыл.

«Другое дело, что может случиться так, что курорты исчезнут, потому что Зеленский – что делает в первую очередь? Он распродает Украину… практически полностью. Он фактически уже распродал.

Поэтому вопрос, оставят ли новые хозяева эти все курорты или превратят просто Украину в дойную корову, из которой просто вытянут все ресурсы и всё, что возможно», – добавил он.

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