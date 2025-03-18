Крах ВСУ под Курском не будет полным без нашего захода в Сумскую область – крымское ТВ

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Потеря захваченной территории Курской области лишила Украину весомого козыря накануне больших переговоров по мирному урегулированию и носит характер политического и военного поражения.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о политической, международной стороне вопроса, то, конечно, значение большое: прямо накануне таких больших переговоров Украина лишилась козыря, в который вбухала столько сил, ради которого она пожертвовала, по сути, значительной частью Донбасса. Потому что войска, которые были затрачены на вторжение, они, конечно, могли бы цементировать оборону Донбасса. И тогда не получилось бы ни Большой Новосёлки, ни Курахово, ни даже Авдеевки. Я это расцениваю как и военное, и политическое поражение Украины, имеющее может быть даже стратегическое значение», – отметил он.

Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв считает, что с учётом возможности заключения сделки «санитарная зона» пройдет по территории Сумской области.

«Создания этой санитарной зоны уже артикулировано, и задача нашла своё воплощение в каких-то решениях и документах, о которых мы не знаем. Но без этого обойтись невозможно. Мы же не можем дойти до границы Курской и Сумской областей и остановиться. Это в общем-то бессмысленно и обидно. Поэтому, я думаю, продвижение будет продолжаться. Как далеко? Вопрос сложный. Там до Сумм 40 км и, как минимум, 40 км должны быть под контролем, «серой зоной», но с возможностью нашего влияния, в том числе, огневыми средствами на то, что в негодном для нас плане», – пояснил эксперт.

Он добавил, что «санитарную зону» необходимо создать вдоль всей линии боевого соприкосновения, и по-хорошему – она должна дойти до Днепра.