Украина должна вести беспощадную борьбу с русской культурой.

С таким призывом в своём видеоблоге выступил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вербовку для московитских спецслужб облегчает то, что между Украиной и Московией нет непроходимого рва, в том числе и культурного непроходимого рва, и языкового непроходимого рва нет. И если мы пытаемся устанавливать какие-то минные поля, фортификационные сооружения, то тем паче, нам нужны минные поля в культурном пространстве. Каждому Пушкину должно отрывать ноги на украинских минных полях, прежде чем он добредёт до ушей и сердец украинца.

На Украине всё ещё есть огромное количество идиотов, которые не понимают важности культурной войны, «культур кампфа». Все в мире это понимают, лучше всех это понимают московиты. Снарядами их войны являются русские культурные центры, культурная дипломатия, РПЦ, Общество русского языка, исполнители», – сказал Корчинчки.